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29 Nis 2021 - 18:39- Gündem G: 29 Nis 2021 - 18:40

Tasarruflu lambalar kente yayılıyor güneş İzmit’i gece de aydınlatıyor 

‘İzmit’te güneş gece de aydınlatır’ diyerek güneş enerjili lambaları özellikle aydınlatmanın olmadığı sokaklara yerleştiren İzmit Belediyesi, toplam 63 noktaya tasarruflu aydınlatma sistemi kurdu

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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in göreve geldikten sonra üzerinde en çok durduğu konuların başında gelen tasarruf ile ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Belediye hizmetinde kullanılan temizlik araçlarını kiralamayıp büyük bir uğraş sonucu satın alarak İzmit’in geleceği için önemli bir tasarrufa imza atan başkan Hürriyet, kentin aydınlatmasında da güneş enerjili lambaları kullanarak tasarruf hamlelerini sürdürüyor.


TOPLAM 63 ADET LAMBA
Kentte büyük bir elektrik tasarrufu sağlayacak olan güneş enerjisiyle çalışan yeni sokak lambaları İzmit’i geceleri aydınlatıyor. Sabri Yalım Parkı’nda 10, Çayırköy Mahallesi Yaşam Bahçesi’nde 21, Alikahya Merkez Mahallesi Vezirhan Sokak’ta 8, 28 Haziran Mahallesi Güzel Sokak’ta 6, Serdar Mahallesi Karagöz Sokak Engelsiz Merdiven ve Sosyal Alan’da 3, Çubuklubala Mahallesinde 8, Fethiye Mahallesinde 5, Kabaoğlu Mahallesi Vişne Ağacı Sokak’ta 1 ve Alikahya Atatürk Mahallesi Yeni Park’ta 1 adet olmak üzere toplam 63 adet güneş enerjili lambayla kentin dört bir yanı gece gündüz aydınlanmaya devam ediyor. 


IŞIĞIN OLMADIĞI YERLERE
İzmit Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelere de güneş enerjili lambaları kurarken çalışmalarda özellikle geçe ışığın olmadığı yerler seçiliyor. Hareket algılayıcı sensörlerin bulunduğu aydınlatma sistemleri, yolda kimse yokken yüzde 70 aydınlatma sağlarken bir araç veya vatandaşın geçtiği sırada yüzde 100 enerji vererek sokağın tamamen aydınlanmasını sağlıyor. Hava güneşli olmasa bile yalnızca 3 saat gün ışığı alarak tamamen enerji depolayabilen paneller etrafını sabaha kadar aydınlatıyor.

# İzmit

29 Nis 2021 - 18:39 - Gündem

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