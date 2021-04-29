Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
29 Nis 2021 - 18:41- Asayiş G: 29 Nis 2021 - 18:44

Kolunu spiral makinesine kaptırdı

Körfez'de tadilat yaptığı evinin çatısında kolunu spiral makinesine kaptıran vatandaş yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çatıdan indirdiği yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.
mask

Olay, Körfez iGüney Mahallesi Eriş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada yaşayan 61 yaşındaki Hasan Türk isimli vatandaş, tadilat çalışması yapmak için binanın çatısına çıktı. Türk, çatıda çalıştırdığı spiral makinesine kolunu kaptırdı. Yaralanan vatandaş, bağırarak yardım istedi. Türk’ün sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Türk'ü çatıdan indirdi. Çatıdan indirilen Hasan Türk, sağlık ekiplerince olay erinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
# Körfez, Derince, eğitim, yardım

29 Nis 2021 - 18:41 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TEM Otoyolunda kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu mask
TEM Otoyolunda kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
Kaçak sazan avcılarını jandarma yakaladı mask
Kaçak sazan avcılarını jandarma yakaladı
Kamyonetiyle husumetlisinin önünü keserek kurşun yağdırdı mask
Kamyonetiyle husumetlisinin önünü keserek kurşun yağdırdı
Motokurye yayaya çarptı! 2 yaralı mask
Motokurye yayaya çarptı! 2 yaralı
Evin gizli bölmesinde saklanan 2 kadın, polis ekiplerince yakalandı mask
Evin gizli bölmesinde saklanan 2 kadın, polis ekiplerince yakalandı
Nevşehir Fahri Konsolosu ve eşi son yolculuğuna uğurlandı mask
Nevşehir Fahri Konsolosu ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti mask
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti
İzmit'te korkunç olay! Genç kadın intihar etti mask
İzmit'te korkunç olay! Genç kadın intihar etti
İftar yemeğini paylaşan otobüsü şoförü konuştu: Çok duygulandım mask
İftar yemeğini paylaşan otobüsü şoförü konuştu: Çok duygulandım
Zehra kayıplara karıştı mask
Zehra kayıplara karıştı
Valilik açıkladı: Giriş ve çıkışlar kapatılıyor! mask
Valilik açıkladı: Giriş ve çıkışlar kapatılıyor!
Zeki Aygün hastaneye kaldırıldı mask
Zeki Aygün hastaneye kaldırıldı

GALERİ

Fahri Başkonsolosunun öldüğü kazanın görüntüleri çıktı! mask
Fahri Başkonsolosunun öldüğü kazanın görüntüleri çıktı!
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif mask
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı mask
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor mask
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
İftar yemeğini paylaşan halk otobüsü şoförü duygulandırdı mask
İftar yemeğini paylaşan halk otobüsü şoförü duygulandırdı
Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar mask
Sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için 1 saate yakın uğraştılar
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL