Olay, Körfez iGüney Mahallesi Eriş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada yaşayan 61 yaşındaki Hasan Türk isimli vatandaş, tadilat çalışması yapmak için binanın çatısına çıktı. Türk, çatıda çalıştırdığı spiral makinesine kolunu kaptırdı. Yaralanan vatandaş, bağırarak yardım istedi. Türk’ün sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Türk'ü çatıdan indirdi. Çatıdan indirilen Hasan Türk, sağlık ekiplerince olay erinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
29 Nis 2021 - 18:41- Asayiş Güncelleme: 29 Nis 2021 - 18:44
Kolunu spiral makinesine kaptırdı
Körfez'de tadilat yaptığı evinin çatısında kolunu spiral makinesine kaptıran vatandaş yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çatıdan indirdiği yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.