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29 Nis 2021 - 22:35- Gündem G: 29 Nis 2021 - 22:44

Bekçilere hakaret eden şahıs özür diledi

Kocaeli'de kısıtlama saatlerinde dışarda olduğu için ceza kesilen arkadaşının durumu anlatmak için çektiği videoda bekçilere hakaret eden şahıs, özür mesajı yayımladı. Sitem için çektiği videosunun amacını aştığını söyleyen şahıs, "Esnaf olarak utandım. Bekçi kardeşlerimiz kusura bakmasın" dedi.
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Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesinde oto galericilik yapan E.U., kısıtlama saatlerinde eşi ve çocuğu ile dışarda olduğu için ceza yazılan arkadaşının durumunu anlatmak için video çekti. Arkadaşına bekçiler tarafından yaklaşık 10 bin 500 TL ceza yazıldığını iddia eden E.U., çektiği ve bekçilere hakaret içerikli cümleler kullandığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Videonun yayılması sonrasında gelen tepkiler üzerine harekete geçen Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.U.’yu dün gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şahıs, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"UTANDIM"

E.U., bugün çektiği videoda ise bekçilerden özür diledi. Bekçilerle ilgili çektiği sitem videosunun maksadını aştığını söyleyen E.U., "Ayıp oldu gerçekten. Tabi o zaman biraz oruç kafası, biraz da 10 bin 500 TL ceza gelince biraz video ağır oldu. Bizim polisimizle, askerimizle, bayrağımızla, vatanımızla, şüphesiz en ufak sorunumuz olamaz, olmamalı. Onlar bizim için gece gündüz canlarını tehlikeye atan insanlar. Dün orada ifade verdim. Benim oraya çay içmeye giymem lazımken ne ifadesi vermeye gidiyorsun? Esnaf olarak utandım. Bekçi kardeşlerimiz kusura bakmasın. Bana orada iyi davranıldı. Ben utandım, polisimiz askerimizi bizim gözümüzün bebeğidir. Bu bir gerçek. Akıllı olalım yeter kardeşlerim" ifadelerini kullandı.

29 Nis 2021 - 22:35 - Gündem

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