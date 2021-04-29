Geleceğin meslekleri Nesibe Aydın’da

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, kariyer planlaması yapmak isteyen öğrencilere yol gösterebilmek ve geleceğe ışık tutabilmek amacıyla her biri alanında uzman ve önemli isimlerin katılacağı bir seminer düzenledi. “Yapay Zeka ve Geleceğin Meslekleri” konulu seminer, 30 Nisan Cuma günü saat 20.30’da, Nesibe Aydın Okulları’nın YouTube kanalından yayınlanacak.
ÖNEMLİ İSİMLER VAR
Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak günümüzde popülerliği artan mesleklerin konu edileceği seminere Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan Arıkan, Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Onur Koç, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Robotik Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Kıraç konuşmacı olarak katılacak. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Eren Ceylan’ın yapacağı söyleşiye tüm öğrenciler ve veliler davetli.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.