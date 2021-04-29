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29 Nis 2021 - 22:45- Eğitim G: 29 Nis 2021 - 22:49

Geleceğin meslekleri Nesibe Aydın’da

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın düzenlediği seminer, ‘Geleceğin meslekleri neler olacak?’ sorusuna yanıt verecek

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Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, kariyer planlaması yapmak isteyen öğrencilere yol gösterebilmek ve geleceğe ışık tutabilmek amacıyla her biri alanında uzman ve önemli isimlerin katılacağı bir seminer düzenledi. “Yapay Zeka ve Geleceğin Meslekleri” konulu seminer, 30 Nisan Cuma günü saat 20.30’da, Nesibe Aydın Okulları’nın YouTube kanalından yayınlanacak.

ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak günümüzde popülerliği artan mesleklerin konu edileceği seminere Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan Arıkan, Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Onur Koç, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Robotik Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Kıraç konuşmacı olarak katılacak. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Eren Ceylan’ın yapacağı söyleşiye tüm öğrenciler ve veliler davetli.

# eğitim

29 Nis 2021 - 22:45 - Eğitim

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