Tam kapanmada park ücreti toplanıyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında vatandaşlar evlerine çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun hem Belde A.Ş. tarafından işletilen parkomatları hem de çalışanlarını eleştirdi.

“BU HALKA REVA MI?”

Uygun yaptığı açıklamada, “Tam kapanmanın ilk gününde Körfez ilçemizde Bankalar caddesinde Belde A.Ş görevlileri halkın sokağa çıkmadığı günde park ücreti için çalıştırılıyor. Allah aşkına hem Belde A.Ş. çalışanlarına hem de bu halka revamı? Cadde bomboş sayın Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın. Halkın ekonomik kriz yaşadığı bu günlerde vatandaşın sadece yaya olarak açık olan bankalara işlem yapması için gitme şansı varken emekçi Belde A.Ş. Parkomatçı arkadaşlarımızın çalıştırılması manidardır” ifadelerine yer verdi.