Tam kapanmada park ücreti toplanıyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında vatandaşlar evlerine çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun hem Belde A.Ş. tarafından işletilen parkomatları hem de çalışanlarını eleştirdi.
“BU HALKA REVA MI?”
Uygun yaptığı açıklamada, “Tam kapanmanın ilk gününde Körfez ilçemizde Bankalar caddesinde Belde A.Ş görevlileri halkın sokağa çıkmadığı günde park ücreti için çalıştırılıyor. Allah aşkına hem Belde A.Ş. çalışanlarına hem de bu halka revamı? Cadde bomboş sayın Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın. Halkın ekonomik kriz yaşadığı bu günlerde vatandaşın sadece yaya olarak açık olan bankalara işlem yapması için gitme şansı varken emekçi Belde A.Ş. Parkomatçı arkadaşlarımızın çalıştırılması manidardır” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.