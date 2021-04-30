Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
30 Nis 2021 - 11:18- Siyaset G: 30 Nis 2021 - 11:19

Tam kapanmada park ücreti toplanıyor!

17 günlük tam kapanma kapsamında Belde A.Ş. tarafından parkomat işine devam edildiği görüldü.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında vatandaşlar evlerine çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun hem Belde A.Ş. tarafından işletilen parkomatları hem de çalışanlarını eleştirdi.

BU HALKA REVA MI?”

Uygun yaptığı açıklamada, “Tam kapanmanın ilk gününde Körfez ilçemizde Bankalar caddesinde Belde A.Ş görevlileri halkın sokağa çıkmadığı günde park ücreti için çalıştırılıyor. Allah aşkına hem Belde A.Ş. çalışanlarına hem de bu halka revamı? Cadde bomboş sayın Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın. Halkın ekonomik kriz yaşadığı bu günlerde vatandaşın sadece yaya olarak açık olan bankalara işlem yapması için gitme şansı varken emekçi Belde A.Ş. Parkomatçı arkadaşlarımızın çalıştırılması manidardır” ifadelerine yer verdi.

# koronavirüs, Körfez, chp, Büyükşehir

30 Nis 2021 - 11:18 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP’den İYİ Parti’ye geçen 3 isim yuvaya geri döndü mask
CHP’den İYİ Parti’ye geçen 3 isim yuvaya geri döndü
CHP Karamürsel, pazarcı esnafı ile ekmeğini paylaştı  mask
CHP Karamürsel, pazarcı esnafı ile ekmeğini paylaştı 
Ellibeş: “Tesadüf değil, özverinin sonucu” mask
Ellibeş: “Tesadüf değil, özverinin sonucu”
Gergerlioğlu hakkında iddianame hazırlandı mask
Gergerlioğlu hakkında iddianame hazırlandı
“Esnaf ve emekçimize  destek olmak zorundayız”  mask
“Esnaf ve emekçimize  destek olmak zorundayız” 
Serdar Kaman’dan Kaftancıoğlu’na tepki mask
Serdar Kaman’dan Kaftancıoğlu’na tepki
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti mask
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti
Valilik açıkladı: Giriş ve çıkışlar kapatılıyor! mask
Valilik açıkladı: Giriş ve çıkışlar kapatılıyor!
İzmit’te pazarların günleri değişti mask
İzmit’te pazarların günleri değişti
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı mask
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı
Hürriyet ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı! mask
Hürriyet ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
Görev belgesi açıklaması! Kim? Nasıl? Nereden alabilecek?.. mask
Görev belgesi açıklaması! Kim? Nasıl? Nereden alabilecek?..

GALERİ

17 günlük tam kapanma başladı! İzmit sessizliğe büründü mask
17 günlük tam kapanma başladı! İzmit sessizliğe büründü
Fahri Başkonsolosunun öldüğü kazanın görüntüleri çıktı! mask
Fahri Başkonsolosunun öldüğü kazanın görüntüleri çıktı!
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif mask
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı mask
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor mask
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
İftar yemeğini paylaşan halk otobüsü şoförü duygulandırdı mask
İftar yemeğini paylaşan halk otobüsü şoförü duygulandırdı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL