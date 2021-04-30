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30 Nis 2021 - 11:31- Gündem G: 30 Nis 2021 - 11:32

Vali Yavuz: Karar yeterince ciddiye alınmıyor

Vali Seddar Yavuz, tam kapanma kararının ardından oluşan yoğunluk ile ilgili sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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‘Tam kapanma’ kararının ardından insan ve araç yoğunluğunun oluşması ile ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Yavuz, “Tam kapanma kararını tatil gibi değerlendirmek salgın tehdidinin yeterince ciddiye alınmadığını gösteriyor. Lütfen sosyal hareketliliği azaltalım. Evimizde kalmaya özen gösterelim. Bayramdan sonra salgını yenmiş olarak hayatımıza devam edelim. Lütfen kurallara uyalım” dedi.
# Kocaeli

30 Nis 2021 - 11:31 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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