‘Tam kapanma’ kararının ardından insan ve araç yoğunluğunun oluşması ile ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Yavuz, “Tam kapanma kararını tatil gibi değerlendirmek salgın tehdidinin yeterince ciddiye alınmadığını gösteriyor. Lütfen sosyal hareketliliği azaltalım. Evimizde kalmaya özen gösterelim. Bayramdan sonra salgını yenmiş olarak hayatımıza devam edelim. Lütfen kurallara uyalım” dedi.
30 Nis 2021 - 11:31- Gündem Güncelleme: 30 Nis 2021 - 11:32
Vali Yavuz: Karar yeterince ciddiye alınmıyor
Vali Seddar Yavuz, tam kapanma kararının ardından oluşan yoğunluk ile ilgili sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
# Kocaeli
30 Nis 2021 - 11:31 - Gündem Yazdır
Muhabir Nazım Özgün Erbulan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.