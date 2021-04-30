Vali Yavuz: Karar yeterince ciddiye alınmıyor

‘Tam kapanma’ kararının ardından insan ve araç yoğunluğunun oluşması ile ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Yavuz, “Tam kapanma kararını tatil gibi değerlendirmek salgın tehdidinin yeterince ciddiye alınmadığını gösteriyor. Lütfen sosyal hareketliliği azaltalım. Evimizde kalmaya özen gösterelim. Bayramdan sonra salgını yenmiş olarak hayatımıza devam edelim. Lütfen kurallara uyalım” dedi.