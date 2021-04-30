Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
30 Nis 2021 - 11:49- Gündem G: 30 Nis 2021 - 11:51

Sepaş Enerji kapanmada hizmetini sürdürecek

Sepaş Enerji, 17 Mayıs saat 05.00’te sona erecek tam kapanma süreci boyunca hizmet vermeye devam edecek.
mask

Evden çıkmaya gerek kalmadan Sepaş Cebinde mobil uygulaması, E-Devlet platformu ve www.sepas.com.tr adresindeki online işlemler menüsü üzerinden veya 444 5 186 telefon numaralı çağrı merkezi aracılığıyla abonelik ve ödeme işlemleri günün her saati güvenli ve kolay biçimde yapılabiliyor. Ayrıca Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’daki 26 müşteri hizmetleri merkezi de hafta içi 10.00-12.00 / 13.00-16.00 saatleri arası hizmetlerine devam edecek.
# Kocaeli

30 Nis 2021 - 11:49 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaman'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü mesajı   mask
Kocaman'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü mesajı  
Darıca Belediyesi tam kapanmada vatandaşının yanında mask
Darıca Belediyesi tam kapanmada vatandaşının yanında
İzmit Belediyesi sivrisinekle yoğun bir şekilde mücadele ediyor mask
İzmit Belediyesi sivrisinekle yoğun bir şekilde mücadele ediyor
Büyükşehir, araç ve yayaların sorunsuz ulaşımı için çalışıyor   mask
Büyükşehir, araç ve yayaların sorunsuz ulaşımı için çalışıyor  
Darıca sahil parkına çevre düzenlemesi mask
Darıca sahil parkına çevre düzenlemesi
Bu güneş santralleri 3 bin 405 evin günlük elektriğini sağlıyor mask
Bu güneş santralleri 3 bin 405 evin günlük elektriğini sağlıyor
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti mask
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti
Valilik açıkladı: Giriş ve çıkışlar kapatılıyor! mask
Valilik açıkladı: Giriş ve çıkışlar kapatılıyor!
İzmit’te pazarların günleri değişti mask
İzmit’te pazarların günleri değişti
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı mask
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı
Hürriyet ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı! mask
Hürriyet ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
Görev belgesi açıklaması! Kim? Nasıl? Nereden alabilecek?.. mask
Görev belgesi açıklaması! Kim? Nasıl? Nereden alabilecek?..

GALERİ

17 günlük tam kapanma başladı! İzmit sessizliğe büründü mask
17 günlük tam kapanma başladı! İzmit sessizliğe büründü
Fahri Başkonsolosunun öldüğü kazanın görüntüleri çıktı! mask
Fahri Başkonsolosunun öldüğü kazanın görüntüleri çıktı!
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif mask
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı mask
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor mask
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
İftar yemeğini paylaşan halk otobüsü şoförü duygulandırdı mask
İftar yemeğini paylaşan halk otobüsü şoförü duygulandırdı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL