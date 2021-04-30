Başkan Yıldızlı’dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “İşçilerimizin ve emekçilerimizin hak arayışları için sürdürdüğü mücadelenin günü olan 1 Mayıs’ı ne yazık ki pandeminin gölgesinde karşılıyoruz. Son 1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde birçok emekçimizin hak gaspına uğramasına şahitlik ettik. Kocaeli’nin dört bir yanında salgın döneminde üretimi sırtlayan emekçilerimizin sesi olduk. Böylesine zor bir dönemde dahi torba yasalarla emekçilerin kıdem tazminatlarına, alın terine, kazanılmış haklarına göz diktiler. Yandaşlarına vergi muafiyeti getirip işçiyi açlık sınırının altında ücretlerle çalıştırmaya mahkum ettiler. Borçlarını ödeyemeyen, işsizlikle mücadele eden emekçiler canına kıyarken, tek ünvanları iktidar ahbabı olmak olan yandaşlarını 3’er 5’er maaş daha bağlayarak devlet kurumlarına yönetici yaptılar. Son olarak da yılların emekçisi emeklilerimize 1.500 TL bayram ikramiyesi vermeyi çok gördüler. Milletimizin parası olan 128 milyar doları kaybedenler, yıllarca hakkını ödemek yerine yiye yiye bitiremedikleri emekçileri patates soğanla teselli ediyor. Bu işleyişi durdurmak, işçilerimize ve emekçilerimize hak ettiği insanca yaşama koşullarını sağlamak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman görev başındayız. Emeğin karşılığının gerçek sahiplerine verileceği 1 Mayıs’ları hep birlikte kutlamak dileğiyle, tüm işçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.”