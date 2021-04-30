‘Büyük marketler satıyor!’ Kocaeli’de alkol satışı serbest mi?

Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca genelgede ‘alkol yasağı’ ibaresi yer almamasa da market ve bakkallarda alkollü içki satışının yasak olduğu belirtildi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabında "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" paylaşımında bulunması kafa karışıklığı yaratırken Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

“RESMİ BİR ŞEY YOK”

Bayram Kütük yaptığı açıklamada, “Bize gelen resmi bir evrak yok. Biz genelgeye göre üyelerimize bilgi veriyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili önceki genelgelerde net bir şekilde ‘tekel bayiler kapalı’ ibaresi yer alıyordu. Ancak bu 17 günlük yasakta ‘tekel bayiler’ ibaresi konulmadığı için bu bir infial yarattı ülke genelinde. İçleri Bakanı sözlü olarak ‘tekel bayiler kapalı, alkol satışı yasak’ dedi ancak resmi bir şey yok” dedi.

“BÜYÜK MARKETLER SATIŞ YAPIYOR”

“Büyük marketler alkol satışı yapıyor” diyen Kütük, “Yazı olmamasına rağmen biz üyelerimize mesaj attık ‘kapalı’ diye. Üyelerimiz zor durumda kalmasınlar diye ‘kapalı’ dedik. Alkol satışının serbest bırakıldığına dair şu ana kadar bize gelen bir açıklama yok. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu da net bir bilgi veremiyor. Ancak bazı büyük marketler alkol satışı yapıyor, elimizde fişler de var. Bunu da yetkililere bildirdik” ifadelerinde bulundu.