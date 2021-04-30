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30 Nis 2021 - 12:24- Gündem G: 30 Nis 2021 - 13:45

Şehidin var Kocaeli! Gölcüklü er Er Müslüm Toprak şehit oldu

 Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda görev yapan Gölcüklü sözleşmeli Er Müslüm Toprak şehit oldu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda görev yapan Gölcüklü sözleşmeli er Müslüm Toprak (25) şehit oldu. İstanbul’da ikamet eden Gölcüklü Müslüm Toprak’ın acı haberi Gölcük Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ikamet eden ağabeyi Remzi Toprak’ın evinde verildi. Acı haber üzerine annesi Latife Toprak, ağabeyi Remzi Toprak ve yakınları gözyaşlarını boğuldu. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Donanma Ana Üst Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Jandarma Komutanı Mahir Sarıdağ ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Zafer Güven eve gelerek aileye taziye dileklerini sundu. Sözleşmeli Er Müslüm Toprak’ın ağabeyinin Gölcük Piyalepaşa Mahallesinde bulunan ağabeyinin evine Türk Bayrağı asılırken ailesi ise İstanbul’a hareket etti. Sözleşmeli er Müslüm Toprak’ın cenazesinin İstanbul Ataşehir’de toprağa verileceği öğrenildi. 

# İstanbul

30 Nis 2021 - 12:24 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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