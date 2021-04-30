Kocaman'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü mesajı  

Başkan Kocaman mesajında; Ülkelerin kalkınması ve gelişmesinde emekçi kardeşlerimizin payı çok büyüktür. Turizmde de çok iddialı bir kent olmakla birlikte dünyanın ve ülkemizin lider sanayi kuruluşları ve irili ufaklı pek çok sanayi firmamız ile ülke genelinde sanayi kenti olarak da biliniyoruz. Sektörlerin büyümesi ve gelişmesinde emekçilerimizin alın teri ve verimliliği çok kıymetli bir değerdir. Kartepeli işçi kardeşlerimiz de gece-gündüz mesai yaparak kent ve ülke ekonomimize katma değer sağlamaktadır.

Tüm emekçi kardeşlerimizin hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına sahip olması en büyük arzumuzdur. İşçilerimizle her zaman omuz omuza, yan yanayız. Kartepeli işçilerimizin özellikle son dönemde Covid-19 ile de mücadele ederek olağan üstü bir özveriyle gece-gündüz çalıştıklarını biliyoruz.

Özellikle bu salgın günlerinde de Kartepeli hemşehrilerimize canla başla hizmet etmeye devam eden belediyemizdeki mesai arkadaşlarım ve ülke ekonomimize katkı sağlayan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum” açıklamasında bulundu.