Bizim spor adamları önemli görevler aldı

Masterler Federasyonlarının birleşmesi ile kurulan Ulusal Veteranlar Masterler Konfederasyonu ailesi her geçen gün büyüyor. 35-40 yaş üstü futbolcuları bir araya getiren ve sosyal sorumluluk projelerine imza atan konfederasyon, uyumlu görüntüsü ile de örnek oluyor. 8 kurucu başkan İlkay Girgin, Osman Çınar, Uğur Eren, Osman Çınar, İdris Gündoğan, Mehmet Kaplan, Ramazan Çakır, Rıza Orhanlı ve Marmara Masterler Federasyonu Başkanı İsmail Işıksoy tarafından kurulan konfederasyon ülkemizin gözbebeği kentlerinden Hatay’da toplandı.

ÇOK İYİ AĞIRLANDILAR

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ile Hatay ASKF Başkanı Mehmet Öztürk’ün de yer aldığı, Akdeniz Masterler Federasyon Başkanı Memet Kaplan’ın ev sahipliğindeki birliktelik dikkatlerden kaçmazken yapılan görev dağılımında ilimizin değerli spor adamları da önemli görevlere getirildi. Marmara Masterler Federasyonu kurucularından, Türkiye ve Marmara şampiyonlukları bulunan Kocaeli Masterler Kulübü kaptanlarından İsmail Işıksoy konfederasyon Başkan Yardımcısı, yine Marmara Masterler Federasyonu kurucularından, Kocaeli Masterler yöneticisi Elman Demir ise Eğitim Sekreterliği’ne getirildi.

MURAT AYDIN ONUR KURULU’NDA YER ALDI

2007’den bu zamana da kadar Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı yapan Murat Aydın, konfederasyonun Onur Kurulu’nda yer alırken, Bekirpaşa Başaranspor’un yöneticilerinden, yıllarını amatör futbola harcamış Ersin Karaş denetleme kurulu asil üyeliğine, genç teknik adamlarımızdan 4 sezonda elde ettiği 3 şampiyonlukla adından söz ettiren Gökhan Top ise denetleme kurulu yedek üyeliğine getirildi.