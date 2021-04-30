Belediye Derincespor hükmen galip!

Üçüncü Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor sezonun son maçında yarın (Cumartesi) Hatay ekibi Payassporla karşı karşıya gelecekti. Ofspor maçının ardından yaşanan olaylar sonucunda 1 maç sahası kapanan Belediye Derincespor bu maçı İstanbul Şile Stadı'nda oynanacaktı.
11 FUTBOLCU İLE GİDECEKLER
Düşmesi kesinleşen Payasspor tarafı yarınki maça gelemeyeceklerini Belediye Derincesporlu kurmayları iletti. Bunun üzerine ise sarı lacivertliler maçı hükmen kazanacak. Ancak Derince kulübü usulü yerine getirecek ve 11 futbolcusu ile İstanbul'a gidecek. Hakemler de sahadaki yerini alacak. 15 dakikalık bir beklemenin ardından da hakem raporu doğrultusunda Belediye Derincespor maçı kazanmış olacak. Hükmen galibiyetten sonra sarı lacivertliler sezonu 43 puanla 7. sırada tamamlayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.