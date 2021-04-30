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30 Nis 2021 - 15:52- Gündem G: 30 Nis 2021 - 15:53

Yeni Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nda Çalışmalar Sürüyor

Doğal güzelliklerinin yanı sıra doğaya saygılı, insan odaklı modern kentleşme çalışmalarıyla Kocaeli’nin cazibe merkezi olmaya devam eden Başiskele’de, kentin yeni yürüyüş ve bisiklet yolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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Vatandaşların talepleri ve her bir mahallenin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ilçede güzel işlere imza atan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Barbaros Mahallesi’ne 650 metrelik modern yürüyüş ve bisiklet yolu kazandırıyor. İSU Başiskele Şubesi Binası’ndan başlayarak Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Döngel Vadisi Millet Bahçesi’ne kadar uzanan Yürüyüş Caddesi boyunca yapılan yürüyüş ve bisiklet yolu projesinde 2 Etap çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Özlü’nün de çok yakından takip ettiği çalışmalarda perde duvar çalışmaları yapılıyor. Teknik ekibiyle birlikte yerinde incelemelerde bulunan Başkan Özlü, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET SPORUNA TEŞVİK OLACAK

Başiskele’de yayaların ve bisiklet sürücülerinin daha güvenli, konforlu ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları, kentte bisiklet kullanımını teşvik etmek, vatandaşların yürüyüş ve koşu gibi sportif aktivitelerini daha güvenli yapabilmelerini sağlamak ve sağlıklı bir kent profili oluşturmak için yapılan yürüyüş ve bisiklet yolu toplamda 650 metre uzunluğunda olacak. 1,5 metre genişliğinde bisiklet yolu ve 2 metre genişliğinde yürüyüş yolunu kapsayacak olan proje tamamlandığında bölge sakinlerinin cazibe merkezi olacak.

30 Nis 2021 - 15:52 - Gündem

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