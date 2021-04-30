Haşmet Uçar: Sahamızın kapanması iyi bir imaj değil

Sözlerine geçmiş olsun temennileri ile başlayan Uçar değerlendirmelerini şu şekilde yaptı: Covid hastalığına yakalanan Derince Belediye Başkanımız Zeki Aygün'e, Başkan Yardımcımız Kemal Bayraktar'a, İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve bu hastalığı geçiren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Covid nedeni ile hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

FEDAKAR BİR OYUNCU GRUBUMUZ VAR

Bildiğiniz gibi yönetim kurulumuz sezonun ikinci yarısı itibariyle göreve başladı. Bizleri bu göreve layık gören tüm başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan ötürü de ayrıca mutlu olduğumu belirtmek isterim. Gerçekten çok güzel bir ortamdayız, samimiyet üst düzeyde. Bunun en güzel örneklerinden birisi de 30 maç başı alacağı olan futbolcuların fedakarlıklarıdır.

EKSİKLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

Futbolcu grubumuz alacaklarından ötürü herhangi bir eylemde de bulunmadı, bir sorun da çıkarmadı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Birkaç futbolcumuzun sözleşmesi sona eriyor. Çalışmak isterlerse hocamızla, sportif direktörümüz ile konuşulabilir. Hocamızın da raporu doğrultusunda önümüzdeki sezon için çalışmalara başlayacağız. Bu sezon neleri doğru yaptık neleri yanlış yaptık, sezon öncesinde masaya yatıracağız.

GÖLCÜKSPOR ÇOK ÜZDÜ… KOCAELİSPOR’A BAŞARILAR DİLİYORUZ

Kesinlikle Derince’ye ve bu kente play-off heyecanı yaşamak istiyorduk, kısmet olmadı. En kritik süreçte 4’te 0 çektik. Kocaeli şehri, profesyonel takımları ile çok da iyi bir yıl geçirmedi. Malum, Gölcükspor çok uzun yıllar sonra küme düştü. Bu durum bizleri çok üzdü. Yönetim kurulumuz olarak buradan alacağımız dersler mutlaka olacaktır. Darıca ve biz ilk 5’i elde edemedik. Tek isteğimiz Kocaelispor'un önce ilk 5’e girmesi ardından üst lige çıkması. Bu vesileyle kendilerine başarılar diliyoruz.

ARA VERMEDEN BAŞLAYACAĞIZ

Acısıyla tatlısıyla bir ligi daha bitirdik. Mutlaka yeni tecrübeler edindik. Belediye Derincespor’un 2 yıllık profesyonel geçmişi var. İlk yılında play-off oynadı, ikinci yılında ise buna çok yaklaştı. Önümüzdeki sezonun yapılanmasına ligler biter bitmez başlayacağız. Yeni sezonda daha iyi bir Belediye Derincespor izleteceğimize inanıyorum.

TAHİR BAŞKANIMIZDAN BİR RİCAMIZ VAR

Poligon tesisleri yüzde 90 oranında bitti. Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın bu tesisi bize tahsis etti. Bu anlamda çok teşekkür ederiz. Konunun detaylarını Mustafa hocamız daha iyi değerlendirecektir. Tahir başkanımızdan bir beklentimiz daha var. Poligon tesislerinin önüne 2 adet futbol sahası yapılırsa bizim başka bir yere gitmemize gerek kalmaz. Hatta farklı takımlar bile buraya gelebilir kamplarını burada yapılabilir, para da Kocaeli'de kalır.

PERSONELİMİZ BİZLERİN ELİ AYAĞI

İşin yükünü omuzlayanlar arasında Mustafa Polat hocamız ve Osman müdürümüz çok önemli hizmetler veriyor. İşin en zorlu sürecinde her zaman varlar. Yönetim kurulumuzla futbolcular arasında köprü oluyorlar. İnanın perde arkasında o kadar çok şey var ki, bunları bizlere çok yansıtmadan özverili bir şekilde görevlerini yapıyorlar. Ayrıca kulüpteki tüm çalışanlarımız da bizlerin eli ayağı oluyor. Her birine ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağ olsunlar, var olsunlar.

BİRAZ KONTROL DIŞIYDI

Ofspor maçında hakemin gerçekten çok büyük bir hatası vardı. O golü süzebilselerdi bugün farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Hakemlerin kötü yönetimin ardından işler çığırından çıktı ve maç sonrasında asla tasvip etmediğimiz olaylar yaşandı. Hakem hataları dünyanın her yerinde var. Bizim vermiş olduğumuz tepki biraz kontrol dışıydı. Belediye Derincespor’un sahasının kapatılması kulüp için iyi bir imaj değil. Açıkçası bize de yakışmadı. Kocaeli'ye böyle bir olayı yaşattığınız için özür dileriz.

DEDİKODU AKILLI İNSANA YAKIŞMAZ

Son olarak şunu da eklemeliyim. Maalesef bir dedikodu kimi kesimler tarafından dinlendirildi. Yok işte yöneticiler ceplerinden para harcamıyor, belediyenin kaynaklarıyla eğleniyor gibi yakışıksız iftiralar önümüze sunuldu. Kamuoyunun bunu bilmesinde ne kadar fayda var bilmiyoruz ama hiçbir bir yöneticimiz böyle bir şeye tenezzül etmedi, etmez. Buna izin de verilmez. Tüm arkadaşlarımız masraflarını kendilerinin karşıladığı gibi, kulübe destek de olmaktadırlar. Bu tür küçük düşüncelerle algı yaratmak da akıllı bir insana yakışmaz. Siz değerli basınımıza da teşekkür ediyor, herkesin mübarek Ramazan ayını ve yaklaşmakta olan bayramını tebrik ediyorum.