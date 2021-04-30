İzmit’in tüm sokakları hijyen kokuyor

Pandeminin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde mesaisini sıklaştıran ve kentin dört bir yanında vatandaşların taleplerine cevap vermeye çalışan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıkama ve dezenfektan çalışmalarını gece gündüz fark etmeksizin aralıksız sürdürüyor. Hafta içi her gün belirlenen cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yapan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun az olduğu Akçakoca Mahallesi, Serdar Mahallesi ve Turgut Mahallesi Kadı Bayırı gibi yerleşim yerlerinde yıkama ve dezenfektan çalışmasını gündüz saatlerinde gerçekleştiriyor.



SOKAKLAR DETAYLICA TEMİZLENİYOR

Gündüz yoğunluğun az olduğu bölgelerde çalışan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ise gece geç saatlerde çalışma yapıyor. Belediye ekipleri son olarak akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Yeşilova Mahallesi Yeşilova Caddesi, Yeşilova Pazar Alanı, Alikahya Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, 42 Evler Mahallesi Pazar Alanı, Atatürk Bulvarı ve Cengiz Topel Caddesi’nin tüm kaldırımlarını, yollarını ve çöp konteynırlarını yıkayarak ilaçlı suyla dezenfekte etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görevli gece ekip amirlerinden Sedat Ok, İzmit’in tüm bölgelerinde çalışmaların planlı ve aralıksız bir şekilde devam edeceğini dile getirdi.