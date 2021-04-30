Hürriyet’ten 1 Mayıs Mesajı

Başkan Hürriyet yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;



“1 Mayıs haksızlıkla mücadelenin, birlik olmanın, tek yumruk halinde dayanışmanın günüdür. Alın terinin, emeğin günüdür. Covid-19’a yakalanmam sebebiyle aranızda olamamanın büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Ama en kısa zamanda iyileşip işçi bir babanın kızı olarak, yıllar yılı fabrikalarda çalışan, ter döken kardeşiniz Fatma Kaplan Hürriyet olarak sizlerin yanında yerimi alacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Pandemi nedeniyle buruk geçirdiğimiz 1 Mayıslarımızı günü geldiğinde kol kola meydanlarda kutlayacağız



EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM



Yaklaşık 10 yıldır süregelen adaletsizliği ortadan kaldıran toplu iş sözleşmesine imza atan İzmit Belediyesi olarak, başta belediyemiz personeli olmak üzere emek veren, alın teri döken tüm işçilerin haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Emeğin ne demek olduğunu çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak alın terinin gerçek sahibi emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum”