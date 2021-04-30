Bakan Koca'nın aşı açıklamasına! Erdoğan'dan itiraz geldi

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun dün yapılan toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı tedariğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Önümüzdeki iki ay boyunca aşı tedariğinde sıkıntı yaşanacağını söyleyen Bakan Koca, "Ancak sonrasında aşı bolluğu bekleniyor" ifadesini kullanmıştı. Bakan Koca'nın sözleri gündem yaratırken, basın mensupları bu açıklamayı bugün cuma namazı çıkışı sonrasında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltti.
"KABUL ETMİYORUM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı tedariği konusunda önümüzdeki iki ayda sorun yaşanabileceği açıklamaları sorulan Erdoğan, "Kabul etmiyorum" dedi.
"SPUTNIK V DE BIONTECH AŞISI DA GELECEK"
"Şu anda elimizde yeterince aşı var" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde yeterince aşı var. Rusya'dan yaptığımız görüşmelerle, Sputnik V aşısı inşallah geliyor. Gelecek. Sayın Putin'le yapacağımız. BioNTech'in de verilmiş sözü var, o da inşallah gelecek."
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.