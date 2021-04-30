İzmit’in kültür rotası, Hoşgörü Yolu Belgeseli yayınlandı

İzmit Belediyesi, günümüzde kültürel ve doğal mirasın korunması, eko turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, tarihsel zenginlikleri koruma ve işlevlendirilmesini amaçlayan Hoşgörü Yolu Projesi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ve Hoşgörü ekibi ortaklığında, yola rehberlik etmesi, kültürel mirasımızın tanıtımı ve doğaya saygı amacıyla çekilen Hoşgörü Yolu Belgeseli yayınlandı.
1700 SENE ÖNCE BUGÜN
Roma İmparatoru Galerius, dünyada bilinen ilk hoşgörü fermanını 1700 sene önce bugün; 30 Nisan 311 yılında Roma İmparatorluğu’nun başkenti, Metropolis ünvanı olan tek şehir Nicomedia’da yani İzmit’te imzalandı. İmzalanan bu fermanla birlikte, o zamanın bilinen eski dünyasında hoşgörü olgusunun temelleri atıldı. 1700 yıllık İzmit (Nicomedia) ile İznik (Nikaia) arasındaki Hoşgörü yolu, yaklaşık 126 kilometre uzunluğundadır.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.