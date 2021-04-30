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30 Nis 2021 - 19:10- Asayiş G: 30 Nis 2021 - 19:14

Tır ters yöne gidi! Motosikletli kuryeye çarptı

 Gebze'de ters yönde seyir halinde olan tır ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

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Kaza, Gebze Arapçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 34 DRY 230 plakalı motosiklet, ters yönde giden R.K. yönetimindeki 41 TM 004 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulansa alarak tedavi etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# Gebze

30 Nis 2021 - 19:10 - Asayiş

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