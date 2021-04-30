Koronavirüs salgınında en ölümcül gün!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2673'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 394 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 131'i, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 820 bin 591'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI REKOR KIRDI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 68 bin 183 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi. Toplam test sayısı 47 milyon 261 bin 999'a yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 534 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu. Bugünkü iyileşen sayısı en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

VEFAT SAYISI REKOR KIRDI

Bugünkü vefat sayısı ise 394'le rekor kırdı. Son rekor 21 Nisan tarihinde 362'yle gerçekleşmişti. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 339 kişi hayatını kaybederken, 2715'i semptomatik olmak üzere 37 bin 674 yeni vaka tespit edilmişti.