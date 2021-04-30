Çatalpınar Merkez Mahallesi'nde arsa icradan satılıktır

Ordu İl, Çatalpınar İlçe, 116 Ada, 7 Parsel, MERKEZ Mahallededir. Ana taşınmaz üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz Belediye sınırları, imar planı içerisindedir. Arsa vasfında, konut alanı içinde bir bölgededir. Arazi yapısı az eğimlidir. Köşebaşı parsel konumundadır.Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Altyapısı ikmal edilmiştir. Belediye imar planı içerisindedir.Taşınmaz mevcut imar planında (BL-4) blok nizam 4 kat yapılaşma koşulu alan içerisinde bulunmaktadır.

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