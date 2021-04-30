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30 Nis 2021 - 20:49- Gündem G: 30 Nis 2021 - 20:51

Bina onarım ve doğalgaz dönüşüm işleri yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Bina onarım ve doğalgaz dönüşüm işleri yaptırılacaktır

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Edremit İlçesi Türk Telekom Fen Lisesi Onarım ve Doğalgaz Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  

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30 Nis 2021 - 20:49 - Gündem

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