Kaan Dobra’dan Başkan Hürriyet’e teşekkür

Polonya’dan ülkemize gelen ve Kocaelispor'un geçmiş yıllarına damga vuran futbolcularından Kaan Dobra, İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan İzmit Kafası dergisinin ilk sayısının konuklarından birisiydi. Dergi, Kaan Dobra ile ilgili son derece doyurucu bir röportaja imza atarken, İzmit Kafası okuyucuları, dergi sayesinde Kocaelispor’un efsanelerinden Kaan Dobra ile ilgili detaylı bilgilere sahip oldu.

MEHMET AÇIK BİRE BİR TAKİP ETTİ

İzmit Belediyesi'nin İzmit Kafası dergisi ile ilgili yapmış olduğu tanıtım son derece görkemli geçti. Tanıtımın özel konukları arasında Kaan Dobra da yer aldı. İzmit Belediyesi çalışanlarından, Kocaelispor tutkusu ile bilinen Mehmet Açık ile birlikte belediyeye ait olan Gülümse Kafe’ye gelen Kaan Dobra duygularını gazetemizle ile paylaştı.

EŞİ İLE ATATÜRK EVİ’Nİ GEZECEK

Bir dönemin ünlü futbolcusu, şimdinin teknik direktörü 49 yaşındaki Kaan Dobra, kendisine yapılan bu jestten ve tanınan ayrıcalıktan ötürü İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e şükranlarını iletirken, onurlandığını söyledi. Kaan Dobra, Başkan Hürriyet'in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtirken, Atatürk hayranı eşi Silvia hanımla birlikte Atatürk Evi’ni ilk fırsatta gezmeyi çok arzuladığını da sözlerine ekledi.

KAAN DOBRA KİMDİR?

14 Mart 1972 Glucholazy Polonya doğumlu. Polonya’da sırası ile Czami Otmuchow, Unia Krapkovice, Ruch Chorzow’da oynadı. 1994 yılında Kocaelispor ile anlaştı ve 2002 yılına kadar aralıksız olarak 8 sezon boyunca yeşil siyahlı kulüp için mücadele etti. Bu 8 yıllık süreçte 225 maça çıktı. Ardından Beşiktaş kendisini transfer etti. 2002-2005 yılları arasında oynadığı Beşiktaş’ta 56 maça çıktı, 5 gol attı.

FUTBOL OKULUNDA SPORCU YETİŞTİRİYOR

2005’ten sonra Kocaelispor, Antalyaspor ve tekrar Kocaelispor’da forma giydi ve futbolu da 2007’de Kocaelispor’da sonlandırdı. Kocaelispor forması altında toplam 249 maçta 77 gol atan Kaan Dobra, teknik adam olarak ise Kocaelispor A2, Kocaelispor yardımcı ve A takım antrenörlüğü, Beşiktaş alt yapı antrenörlüğü, Orhangazispor’da teknik direktörlük ve 41 Futbol Kulübü’nde genel koordinatör görev aldı. Kaan Dobra an itibari ile kendisine ait olan Kaan Dobra Futbol Okulu ile Bağçeşme’deki Ahmet Akay Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürüyor.