Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
30 Nis 2021 - 23:03- Spor G: 30 Nis 2021 - 23:04

Kaan Dobra’dan Başkan Hürriyet’e teşekkür

Polonya’dan ülkemize gelen ve Kocaelispor'un geçmiş yıllarına damga vuran futbolcularından Kaan Dobra, İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan İzmit K...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Polonya’dan ülkemize gelen ve Kocaelispor'un geçmiş yıllarına damga vuran futbolcularından Kaan Dobra, İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan İzmit Kafası dergisinin ilk sayısının konuklarından birisiydi. Dergi, Kaan Dobra ile ilgili son derece doyurucu bir röportaja imza atarken, İzmit Kafası okuyucuları, dergi sayesinde Kocaelispor’un efsanelerinden Kaan Dobra ile ilgili detaylı bilgilere sahip oldu.

MEHMET AÇIK BİRE BİR TAKİP ETTİ

İzmit Belediyesi'nin İzmit Kafası dergisi ile ilgili yapmış olduğu tanıtım son derece görkemli geçti. Tanıtımın özel konukları arasında Kaan Dobra da yer aldı. İzmit Belediyesi çalışanlarından, Kocaelispor tutkusu ile bilinen Mehmet Açık ile birlikte belediyeye ait olan Gülümse Kafe’ye gelen Kaan Dobra duygularını gazetemizle ile paylaştı.

EŞİ İLE ATATÜRK EVİ’Nİ GEZECEK

Bir dönemin ünlü futbolcusu, şimdinin teknik direktörü 49 yaşındaki Kaan Dobra, kendisine yapılan bu jestten ve tanınan ayrıcalıktan ötürü İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e şükranlarını iletirken, onurlandığını söyledi. Kaan Dobra, Başkan Hürriyet'in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtirken, Atatürk hayranı eşi Silvia hanımla birlikte Atatürk Evi’ni ilk fırsatta gezmeyi çok arzuladığını da sözlerine ekledi.

KAAN DOBRA KİMDİR?

14 Mart 1972 Glucholazy Polonya doğumlu. Polonya’da sırası ile Czami Otmuchow, Unia Krapkovice, Ruch Chorzow’da oynadı. 1994 yılında Kocaelispor ile anlaştı ve 2002 yılına kadar aralıksız olarak 8 sezon boyunca yeşil siyahlı kulüp için mücadele etti. Bu 8 yıllık süreçte 225 maça çıktı. Ardından Beşiktaş kendisini transfer etti. 2002-2005 yılları arasında oynadığı Beşiktaş’ta 56 maça çıktı, 5 gol attı.

FUTBOL OKULUNDA SPORCU YETİŞTİRİYOR

2005’ten sonra Kocaelispor, Antalyaspor ve tekrar Kocaelispor’da forma giydi ve futbolu da 2007’de Kocaelispor’da sonlandırdı. Kocaelispor forması altında toplam 249 maçta 77 gol atan Kaan Dobra, teknik adam olarak ise Kocaelispor A2, Kocaelispor yardımcı ve A takım antrenörlüğü, Beşiktaş alt yapı antrenörlüğü, Orhangazispor’da teknik direktörlük ve 41 Futbol Kulübü’nde genel koordinatör görev aldı. Kaan Dobra an itibari ile kendisine ait olan Kaan Dobra Futbol Okulu ile Bağçeşme’deki Ahmet Akay Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürüyor.

# İzmit

30 Nis 2021 - 23:03 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kaan Dobra’dan Başkan Hürriyet’e teşekkür mask
Kaan Dobra’dan Başkan Hürriyet’e teşekkür
Haşmet Uçar: Sahamızın kapanması iyi bir imaj değil mask
Haşmet Uçar: Sahamızın kapanması iyi bir imaj değil
Belediye Derincespor hükmen galip! mask
Belediye Derincespor hükmen galip!
Liglerde play-off müsabaka tarihleri belli oldu mask
Liglerde play-off müsabaka tarihleri belli oldu
Ahmet Güntepe: Çok istedik, nasip olmadı mask
Ahmet Güntepe: Çok istedik, nasip olmadı
Nefes aldırmayacaklar! mask
Nefes aldırmayacaklar!
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti mask
Fahri konsolos Halil Uluer, eşi ve 2 kişi hayatını kaybetti
Valilik açıkladı: Giriş ve çıkışlar kapatılıyor! mask
Valilik açıkladı: Giriş ve çıkışlar kapatılıyor!
Şehidin var Kocaeli! Gölcüklü er Er Müslüm Toprak şehit oldu mask
Şehidin var Kocaeli! Gölcüklü er Er Müslüm Toprak şehit oldu
İzmit’te pazarların günleri değişti mask
İzmit’te pazarların günleri değişti
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı mask
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı
Hürriyet ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı! mask
Hürriyet ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

GALERİ

Böyle tatlı ayı görmediniz mask
Böyle tatlı ayı görmediniz
İşçi minibüsü elektrik direğine çarptı: 5 yaralı mask
İşçi minibüsü elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
17 günlük tam kapanma başladı! İzmit sessizliğe büründü mask
17 günlük tam kapanma başladı! İzmit sessizliğe büründü
Fahri Başkonsolosunun öldüğü kazanın görüntüleri çıktı! mask
Fahri Başkonsolosunun öldüğü kazanın görüntüleri çıktı!
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif mask
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı mask
Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi’ni esir aldı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL