Tarhan ile Şayir arasında plates topu tartışması

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan geçtiğimiz gün Halk TV ekranlarında Gazeteci Fatih Ertük’ün konuğu oldu. Canlı yayın AKP’li Dilovası Belediyesinin 72 bin liralık Plates Topu alımını eleştiren Tarhan, stüdyoda plates topu gösterdi. Belediye Başkanı Hamza Şayir’i eleştiren Tarhan, “Plates topu vicdanlara sığmaz. Yoksul bir bölge olan Dilovası, çevre sorunları ile mücadele ederken, İnsanlar işsizken, iş yerleri kapalıyken, küçük esnaf kapalıyken belediye başkanı plates topu alımı yapıyor. 72 bin liralık plates topu alımı yapıyor” ifadelerini kullandı.

“VİCDANLARA SIĞMAZ”

Spora karşı olmadıklarını ifaden eden Tarhan, “Biz spora karşı değiliz. Araştırıyoruz, bulamıyoruz. Dağıtan yok. Acaba diyoruz kimlere verilmiş diyoruz. Ben plates topunu kendim aldım geldim. Belediyenin topunu bulamadım. Pandemi sürecinde kadınları spor yapması için plates topu alımı gerçekleştiriyor belediye. Bu vicdanlara sığmaz. İnsanları aç, yoksul geçim sıkıntısı çekerken belediye plates topu dağıtıyor” dedi.

“SİZ MESAJI ALDINIZ”

Milletvekili Tahsin Tarhan’ın canlı yayındaki eleştirilerine Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir canlı yayında plates yaparak cevap verdi. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı yayında Tarhan’a cevap veren Şayir, Tarhan’ı platese davet etti. Canlı yayında cevap veren Şayir, “Biz uzun yıllardır bu salonda hizmet veriyoruz. Herkesi bekliyoruz. Dilovalı kardeşlerim biliyoruz. Siz mesajı aldınız” dedi.

“TAHSİN BEY’E BİR TOP”

Spor salonunda yetinden malzeme olduğunu belirten Şayir, “ Yeterince malzememiz var. Buraya gelip sporunuzu yapabilirsiniz. Burada şişirilmemeiş onlarca top var. İhtiyacı olanlara gönderiyoruz. Her türlü ekipmanlarımız var. Pandemi sonrası herkesi bekliyrız. Bölgemizi tanımayan Milletvekili Tahsin Tarhan’a duyurulur. Televizyonlarda konuşmaya benzemiyor bu işler. Tahsin Bey’e bir top da biz hediye edelim. Buyur Sayın Tahsin Bey size bir top” ifadelerini kullandı. Hamza Şayir’e spor yaparken eşik edenlerin gömlek ve kot pantolonlu olması dikkatlerden kaçmadı.