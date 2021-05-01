Darıca Kaplan Caddesi daha konforlu hale getiriliyor

Şehir genelinde yol konforunu sürekli olarak arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alt yapı ve doğal nedenlerden dolayı bozulan yollarda üst yapı çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Darıca ilçesi Cami Mahallesi’nde bulunan ve vatandaşların ilçe sahilinde yoğun olarak kullandığı Kaplan Caddesinde, alt yapı çalışması nedeni bozulan yol, üst yapı çalışmasıyla daha konforlu hale getiriliyor.

KAZI SONRASI PMT SERİMİ YAPILIYOR

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen üst yapı çalışması dahilinde bozuk olan yolda ilk olarak kazı yapıldı. İSU ekipleri şuan caddeye asfalt serimi öncesi PMT malzeme serimi yapıyor. Çalışma kapsamında caddeye 3 bin 200 ton PMT ve 2 bin ton asfalt serilecek.

ATIK SU VE YAĞMUR SUYU HATLARI DÖŞENDİ

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kaplan Caddesi’nde daha önce atık su ve yağmur suyu alt yapı imalatları gerçekleştirilmişti. Alt yapı çalışması çerçevesinde caddeye 523 metre yağmursuyu ve 280 metre atık su hattı döşendi.