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01 May 2021 - 10:24- Gündem G: 01 May 2021 - 10:27

Başiskele’ye dev led ekran

Başiskele Kaymakamlığı’nın yürüttüğü Gel Gez Gör Başiskele projesi kapsamında D-100 Sakarya istikametindeki Kavakçılık mevkine tanıtım amaçlı led bilgilendirme ekranı kuruldu

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Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin ÖZTÜRK tarafından hazırlanan ve 2019 yılı Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Başiskele Kaymakamlığı’nın koordinatörlüğünde yürütülen projede önemli bir adım atılmış oldu.

İLÇENİN TANITIMINA KATKI

Başiskele Belediyesi’nin de iştirakçilerden biri olarak yer aldığı, Başiskele’nin turizm potansiyelini arttırmayı amaçlayan “Gel Gez Gör Başiskele” Projesi faaliyetleri doğrultusunda; Kocaeli’nin en işlek noktalarından biri olan Sakarya istikameti D-100 Karayolu Kavakçılık durağına Başiskele’nin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini tanıtmak ve kamu duyurularını yayınlamak için kurulan dev LEDekran faaliyete geçti.
# Kocaeli, destek

01 May 2021 - 10:24 - Gündem

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