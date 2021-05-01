Ereğli sahilinde oyun grupları yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Ereğli sahilinde bulunan oyun parklarında yenileme çalışması başlatıldı. Ayrıca Ereğli sahiline Workout spor istasyonları kuruldu.
YENİLEME ÇALIŞMASI
Kocaeli’nde çocukların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmeleri için park, bahçe ve yeşil alanlara oyun grubu inşa eden Büyükşehir Belediyesi, Çocukların hoşça vakit geçirdikleri ekipmanların bakım ve onarımı da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesi Ereğli sahilinde bulunan oyun gruplarında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yenileme çalışması başlatıldı.
4 PARKTA ÇALIŞMA
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca Ereğli sahilinde bulunan 4 oyun grubunda yenileme çalışması yapılacak. İlk parkta bulunan iki kuleli oyun alanı ekipler tarafından söküldü. Oyun grubunun yerine yeni iki kuleli oyun alanının montajı yapıldı. Oyun gruplarının montajının yapılmasının ardından sert zemine kauçuk döşenecek. Ekipler diğer 3 oyun alanında da yenileme çalışması yapacak.
WORKOUT İSTASYONU
Çocuklar için yenilenen oyun grubunun yanı sıra Ereğli sahiline Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince workout spor istasyonu kuruldu. Workout spor istasyonları vatandaşlara açık parklarda spor ve fiziksel aktivite imkanı sağlıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.