Ellibeş’ten 1 Mayıs kutlaması

Ellibeş, evlerine helal lokma götürmek için çalışan tüm emekçilerin aynı zamanda ülkemizin kalkınması ve büyümesi için mücadelede başrolü üstlendiğini kaydetti.

“Emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülkemiz için değer üreten bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten duygularımla kutluyorum.

Evlerine helal lokma götürme çabası içinde olan emekçi kardeşlerimiz, aynı zamanda özveri ve alın teriyle ülkemizin kalkınması ve büyümesi adına çok önemli bir misyonu da yerine getirmektedir.

Türkiye’nin elde ettiği kazanımlar, dünyada giderek daha fazla söz sahibi olmaya başlamasında üretim gücünün artmasının payını çok iyi biliyoruz. Bu gücün asıl kaynağını da çalışan, emekçi kardeşlerimiz oluşturmaktadır. Onların mutluluğu, ülkemizin refahı ve mutluluğu anlamına gelmektedir.

Bu nedenle son 18 yılda işçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılan her türlü samimi çalışmayı destekledik; işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüdük, yürüyeceğiz.

Bu duygularla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü bütün tartışmalardan çıkararak emekçilerimize bayram olarak armağan eden hükümetimiz adına tüm çalışanlarımıza bir kez daha tebriklerimi iletiyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”