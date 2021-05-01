Ellibeş’ten 1 Mayıs kutlaması

Ellibeş, evlerine helal lokma götürmek için çalışan tüm emekçilerin aynı zamanda ülkemizin kalkınması ve büyümesi için mücadelede başrolü üstlendiğini kaydetti.
“Emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülkemiz için değer üreten bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten duygularımla kutluyorum.
Evlerine helal lokma götürme çabası içinde olan emekçi kardeşlerimiz, aynı zamanda özveri ve alın teriyle ülkemizin kalkınması ve büyümesi adına çok önemli bir misyonu da yerine getirmektedir.
Türkiye’nin elde ettiği kazanımlar, dünyada giderek daha fazla söz sahibi olmaya başlamasında üretim gücünün artmasının payını çok iyi biliyoruz. Bu gücün asıl kaynağını da çalışan, emekçi kardeşlerimiz oluşturmaktadır. Onların mutluluğu, ülkemizin refahı ve mutluluğu anlamına gelmektedir.
Bu nedenle son 18 yılda işçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılan her türlü samimi çalışmayı destekledik; işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüdük, yürüyeceğiz.
Bu duygularla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü bütün tartışmalardan çıkararak emekçilerimize bayram olarak armağan eden hükümetimiz adına tüm çalışanlarımıza bir kez daha tebriklerimi iletiyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.