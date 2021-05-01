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01 May 2021 - 11:04- Gündem G: 01 May 2021 - 11:06

Büyükşehir’den 50 milyonluk yeni destek paketi

Büyükşehir, yeni açıkladığı 50 milyonluk destekle birlikte pandemi boyunca 288 milyon 600 bin TL’lik yardımı Kocaelililerin hizmetine sunmuş oldu
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Pandemi döneminde 238,6 milyonluk destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 günlük tam kapanma dönemi için 50 milyonluk yeni destek paketi açıkladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Daha önce verdiğimiz desteklere ilave olarak 50 milyonluk bir ek kaynak ayırdık” diyerek müjdeli haberi verdi.

“TÜM SÖZLERİMİZİ TUTMAYA GAYRET ETTİK”

Pandemi süresince verdikleri tüm sözleri tutma gayretinde oldukları söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Pandemi sürecinin uzaması halinde gerekli tedbirleri aldığımızı ve kimseyi aç ve açıkta bırakmama sözümüzü dile getirmiştik. Bu sözümüzü bugüne kadar tutma gayretimizi sürdürdük. Bu 17 günlük kapanma dönemi içinde de daha önce verdiğimiz desteklere ilave olarak 50 milyon liralık bir ek kaynak ayırdık” dedi.

7500 ESNAFA 5 AYLIK DESTEK

7500 esnafa Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında aylık 1000 TL’lik bir destek sağladıklarını hatırlatan Başkan Büyükakın, “Bu desteğimizi Mayıs ayında da sürdüreceğiz. Yine halk minibüs esnafımıza da aynı şekilde Mayıs ayı için tekrar bir nakit yardımı desteğimiz olacak” şeklinde konuştu.

100.000 GIDA KOLİSİ

Çalışanları da unutmadıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “İş yeri kapanan ve sıkıntıya düşmüş esnaflarımızın yanında çalışanlar başta olmak üzere dara düşmüş hanelerimiz için 100.000 bin gıda kolisi dağıtımını yapıyoruz.

23 BİN AİLEYE 1000 TL

Tüm bunlara ilave olarak 41 karttan faydalanan 23 bin aileye diğer desteklere ilave olarak Mayıs ve Haziran aylarında olmak üzere 500 + 500 toplam 1000 TL destek sağlayacağız.

“EL BİRLİĞİ İLE ATLATACAĞIZ”

Bizler elimizdekini paylaşarak gerektiğinde ekmeğimizi bölüşerek bu güçlü Türkiye’yi kurduk. Bu zor günleri de paylaşarak el birliği içinde atlatacağımıza inanıyor Ramazanımızın bereketli ve sağlıklı geçmesini diliyorum” diye konuştu.

288 MİLYON 600 BİN LİRALIK KAYNAK AKTARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk olarak 126 milyon 600 bin TL’lik destek paketi açıklamıştı. Daha sonra 112 milyonluk bir destek paketi açıklayan Büyükşehir, yeni açıkladığı 50 milyon TL’lik destekle pandemi döneminde toplam 288 milyon 600 bin liralık kaynağı Kocaelililerin kullanımına sunmuş oldu.
# Kocaeli, destek, Büyükşehir

01 May 2021 - 11:04 - Gündem

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