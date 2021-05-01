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01 May 2021 - 11:52- Gündem G: 01 May 2021 - 11:54

İzmitli esnaf koronavirüse yenildi

İzmit’in tanınan esnaflarından Işık Tuhafiyenin sahibi Besnik Kuka, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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İzmit'in tanınan ve sevilen esnaflarından Kordsa’dan emekli, Fethiye Caddesi'nde bulunan Işık Tuhafiye'nin sahibi Besnik Kuka (82) Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. İzmit Malta Mahallesi'nde ikamet eden, 3 çocuk babası Kuka’nın cenazesi bugün Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
# İzmit

01 May 2021 - 11:52 - Gündem

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