Koronavirüs Kocaeli'de 3 can daha aldı!

Derince İbni Sina Mahallesi Alaybey Sokak üzerinde ikamet eden serbest işçi merhum Mustafa Yayla’nın eşi Hadiye Yayla (83) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Hadiye Yayla’nın cenazesi Derince Merkez Camiinden alınarak Yeni Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.
3 ÇOCUK BABASI
İzmit Malta Mahallesinde ikamet eden, kentimizin tanınan ve sevilen esnaflarından Kordsa’dan emekli Fethiye Caddesinde bulunan Işık Tuhafiye’nin sahibi Besnik Kuka (82) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Besnik Kuka’nın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
ZABIT KATİBİ
Kandıra Çarşı Mahallesinde ikamet eden ve bir süredir Kandıra Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan Kandıra’nın sevilen simalarından Gökhan Yaşar (33) bir süre önce koronavirüse yakalandı. 27 Nisan’da durumu kötüye giden Yaşar, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşar, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası olan Gökhan Yaşar’ın cenazesi Kandıra’da toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.