Burak Halil: Karma karışık!

BAL takımlarımızdan Değirmenderespor’un başarılı sağ beki Burak Halil, yeşil siyahlı kulüp ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Ali Köksal’ın sorularını yanıtlayan Burak Halil, Bölgesel Amatör Lig’de emek sarf eden herkesin çok zorlu bir dönemden geçtiklerini de ifade etti.

ADEM ELLİBEŞ’İN DAVETİ

Kocaelispor’un eski futbolcularından Burak Halil yeni sezon öncesi Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Değirmenderespor ile anlaşmıştı. Doğu illerinde adından oldukça söz ettiren ve Adem Ellibeş’in çağrısına kayıtsız kalmayan Burak Halil, Değirmendere’de mutlu olduğunu belirtti. Başarılı sağ bek ayrıca liglerin oynanıp oynanmayacağı ile ilgili tereddütlerinin de devam ettiğini ifade etti.

DOĞU TAKIMLARINDA ÇOK BAŞARILIYDI

Kocaelispor’da futbola başlayan, sırası ile Körfezspor, Gölcükspor, Hereke Yıldız, Rize Çayeli, Tonya Doğan, Orhangazi Belediye, Hakkari Yüksekova Belediye, Bağlar Belediye ve 12 Bingölspor’da başarı ile mücadele eden Burak Halil, bu sezon Değirmenderespor’un başarısı için ter dökecek. Etkili sağ kanat savunucusu pandeminin özellikle BAL’da forma giyen futbolcuları, teknik adamları ve başkanları çok zor durumlarda bıraktığını belirtti.

ÇOK DÜŞÜNMÜYORDUM

Liglerin oynanması ile ilgili düşüncesi de dile getiren Burak Halil şu şekilde konuştu: Değirmenderespor’a transfer olmamda Adem amcanın (Ellibeş) çok büyük etkisi var. Bir kaç yıldır doğu takımlarında futbol oynuyordum. Burada yaşam standartları nispeten daha düşüktü ancak futbolculara verilen değer ve ilgi, özellikle BAL’da oynayanlar için hayli cazip.

HERKES ÇOK İYİ

Aslında bu taraflara sonra gelmeyi çok da düşünmüyordum. Ancak Adem amcanın üzerimde büyük emeği var. Onun davetine kesinlikle kayıtsız kalamazdım ve Değirmenderespor ile anlaştım. İyi ki de gelmişim. Severcan başkanımız, yönetimimiz, hocalarımız ve arkadaşlarımız, herkes çok iyi. Zahmetli bir süreçten geçseler de ödeme konusunda herhangi bir sorun yaşatmadılar. Gölcükspor’da birlikte oynadığım Sezgin kaptan, İbrahim Gürel, Emre, Bedirhan, Oğulcan ile yeniden aynı takımda forma giyiyorum.

SICAKLAR ÇOK SIKINTI OLACAK

Ligler oynanacak mı henüz bilemiyoruz. Hafta arasında kesin bir tarih açıklayacaklar. 22-23 Mayıs gibi bir tarih söyleniyor. Biz de uzun süredir ligler oynanacakmış gibi hareket ediyoruz. Ancak bu sıcaklarda nasıl olacak bilemiyoruz. Hadi burada haziran ayı 30 derecelerde. Ancak Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa gibi şehirlerde futbolun nasıl oynanacağı ile ilgili bir fikrim yok açıkçası.

TABİİ Kİ OYNANSIN

Bu pandemi futbolda en çok bizi yani BAL’daki paydaşları zor durumlarda bıraktı. Dahası futbolcu ve teknik adamların çoğu paralarını aldı. Buradan ekmek kazanan, ev bark geçindirenler de tabii ki futbol oynansın istiyor. Yarın TFF derse “Ligi oynatmıyoruz” diye, sonrasını düşünemiyorum açıkçası. Sizin anlayacağınız karma karışık bir durumdan süreçten geçiyoruz.

ÇOK ÜZGÜNÜM

Takıma geç katıldım. 1 hafta 10 güne kadar her anlamda hazır olacağım inşallah. Çok iyi bir takımımız var. Karamürsel ile 2-2 berabere kaldık. Karamürsel de çok iyi takım olmuş. İnşallah Kocaeli’den profesyonel lige çıkan bir takımımız daha olur. Gölcükspor bildiğiniz üzere eski kulübüm. Amatör lige düşmesini hala idrak edebilmiş değilim. Haliyle üzüntüm çok büyük. İnşallah toparlanırlar ve ait oldukları profesyonel lige bir an önce dönüş yaparlar.