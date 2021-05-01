Covid’i atlatan Yüksel Abdikoğlu teşekkür etti

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Korfbol Milli Takım Antrenörü ve Korfbol İl Temsilcisi Yüksel abdikoğlu, Covid-19 hastalığına yakalanmış ve hastaneye yatırılmıştı. Hastaneden taburcu olan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Abdikoğlu tedavi sürecinde kendilerini bir an olsun yalnız bırakmayan sağlık personeliyle, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.
SAĞ OLUN, VAR OLUN
Abdikoğlu açıklamasında “Hastanedeki tedavi sürecimde ilgi ve bilgilerini esirgemeyen, mensubu bulunduğum Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Covid 1 servisi doktor ve hemşirelerine, rahatsızlığım süresince hep yanımda olan, iyi dilek ve dualarını esirgemeyen aileme, gerek mesaj atan ve telefonla arayıp soran ailem, akrabalarım, mesai arkadaşlarım, sporcularım, öğrencilerim, yurtiçi ve yurtdışından arayan arkadaş ve dostlarıma sonsuz teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Tüm hastalarımıza acil şifa ve vefat edenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.