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01 May 2021 - 16:11- Gündem G: 01 May 2021 - 16:12

Darıca Battalgazi Caddesi'nde üst yapı çalışması

Daha önce alt yapı çalışması İSU ekipleri tarafından yapılan Darıca Battalgazi Caddesi’nde, üst yapı çalışması gerçekleştiriliyor.

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Virüs salgınının artması nedeni ile tam kapanma sürecinde olan vatandaşlarımız, büyük oranda evlerinde kalarak bulaş riskini azaltıyor. Vatandaşların evde olmasıyla trafiği seyrekleşmesini fırsat bilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde olduğu Gebze bölgesindeki ilçelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Darıca ilçesi Battalgazi Caddesi’nde üst yapı çalışması yapılıyor.

TERASMAN KAZISI YAPILIYOR

Şehrin birçok noktasında yoğun bir şekilde çalışan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Battalgazi Caddesi’nin Nene Hatun Mahallesinde kalan kesiminde üst yapı çalışması yapıyor. Alt yapı çalışması nedeni ile bozulan yolda şuan terasman kazısı yapılarak eski yüzey kaldırılıyor.

DAHA ÖNCE ALT YAPI ÇALIŞMASI YAPILMIŞTI

Battalgazi Caddesi’nde daha önce İSU ekipleri tarafından alt yapı çalışması gerçekleştirilmişti. Üst yapı çalışması sonrasında yol konforunun artacağı cadde de kısa süre içerisinde asfalt serimi yapılması planlanıyor.

# Kocaeli, Büyükşehir, Gebze

01 May 2021 - 16:11 - Gündem

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