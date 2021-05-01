Darıca Battalgazi Caddesi'nde üst yapı çalışması

Virüs salgınının artması nedeni ile tam kapanma sürecinde olan vatandaşlarımız, büyük oranda evlerinde kalarak bulaş riskini azaltıyor. Vatandaşların evde olmasıyla trafiği seyrekleşmesini fırsat bilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde olduğu Gebze bölgesindeki ilçelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Darıca ilçesi Battalgazi Caddesi’nde üst yapı çalışması yapılıyor.
TERASMAN KAZISI YAPILIYOR
Şehrin birçok noktasında yoğun bir şekilde çalışan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Battalgazi Caddesi’nin Nene Hatun Mahallesinde kalan kesiminde üst yapı çalışması yapıyor. Alt yapı çalışması nedeni ile bozulan yolda şuan terasman kazısı yapılarak eski yüzey kaldırılıyor.
DAHA ÖNCE ALT YAPI ÇALIŞMASI YAPILMIŞTI
Battalgazi Caddesi’nde daha önce İSU ekipleri tarafından alt yapı çalışması gerçekleştirilmişti. Üst yapı çalışması sonrasında yol konforunun artacağı cadde de kısa süre içerisinde asfalt serimi yapılması planlanıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.