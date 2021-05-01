3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor sezonun son maçında Payassporla karşı karşıya gelecekti. Ancak ligden düşmesi kesinleşen Hatay ekibi İstanbul Şile Stadı'ndaki maça gelmeyince Belediye Derincespor karşılaşmayı hükmen kazandı. Maç öncesi Derince kulübü kendi üzerine düşen görevi yetine getirdi. 11 futbolcusu ile İstanbul'a giden Derince ile hakemler sahadaki yerini aldı. 15 dakikalık bir beklemenin ardından da hakem düdüğünü çalarak maçı noktaladı. Hükmen galibiyetten sonra sarı lacivertliler sezonu 43 puanla 7. sırada tamamladı.
01 May 2021 - 16:12- Spor Güncelleme: 01 May 2021 - 16:13
Derince HÜKMEN galip!
3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor sezonun son maçında Payassporla karşı karşıya gelecekti. Ancak ligden düşmesi kesinleşen Hatay ek...
01 May 2021 - 16:12 - Spor Yazdır
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.