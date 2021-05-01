Derince HÜKMEN galip!

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor sezonun son maçında Payassporla karşı karşıya gelecekti. Ancak ligden düşmesi kesinleşen Hatay ekibi İstanbul Şile Stadı'ndaki maça gelmeyince Belediye Derincespor karşılaşmayı hükmen kazandı. Maç öncesi Derince kulübü kendi üzerine düşen görevi yetine getirdi. 11 futbolcusu ile İstanbul'a giden Derince ile hakemler sahadaki yerini aldı. 15 dakikalık bir beklemenin ardından da hakem düdüğünü çalarak maçı noktaladı. Hükmen galibiyetten sonra sarı lacivertliler sezonu 43 puanla 7. sırada tamamladı.