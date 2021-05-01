Fotoğrafçılar ortak projede buluştu

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (KASK) organize ettiği Marmara Bölgesi Fotoğraf Dernekleri Ortak Etkinliği’nde Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Keskin konuk oldu. “Gördüğümüzü Göremediğimiz” başlıklı 94 soyut fotoğraftan oluşan bir gösterinin ardından “Yaratıcı Görme” üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Aylık periyotlarla Zoom platformu üzerinden yapılan online etkinliğin Moderatörlüğünü TFSF Yönetim kurulu Üyesi Cengizhan Günesen yaptı.

YOUTUBE ÜZERİNDEN İZLENECEK

Etkinliğe KOÜ Rektör Yardımcısı, Prof Dr. Nilgün Fığlalı, KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı N. Zafer Utkan, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Pelin Avşar Karabaş, Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu, Prof. Dr. Bülent Kara, KASK Başkanı Ümran Özdemir, Marmara Bölgesi Fotoğraf Dernekleri başkan ve üyeleri ile fotoğrafseverler ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı. Etkinlik daha sonra YouTube üzerinden kalıcı olarak izlenebilecek.