İçişleri Bakanlığı’ndan seyahat izin belgesi açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışları, çalışma izni/görev belgelerini e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin ediyor.
DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı. Usulsüz ve yetkisiz doldurmayı önlemek için ise denetimler artırıldı.
BELGELERİN FOTOĞRAFLARI ÇEKİLEREK SİSTEME YÜKLENİYOR
Kontrol noktalarında durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri; kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.
Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanıyor.
Öte yandan tam kapanma sürecinde, ‘e-başvuru’ sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi alırken, ‘e-başvuru’ ve ‘Alo 199’ üzerinden 184 bin 40 kişi, seyahat izin belgesi aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.