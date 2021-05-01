Marmara Denizi genelinde balıkçıların başının belası olan ve avcılık faaliyetlerini neredeyse tamamen durduran deniz salyası, İzmit Körfezi’ni neredeyse tamamen etkisi altına aldı. Denize kıyısı olan hemen hemen her ilçede görülen deniz salyası, Gebze ilçesi Eskihisar açıklarında da denizin yüzeyini kapladı. Ekolojik nedenlerden dolayı oluşan deniz salyası tüm Marmara'da etkisini sürdürürken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz süpürgeleri ile İzmit Körfezi’nde oluşan deniz salyasının etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
01 May 2021 - 17:23- Gündem Güncelleme: 01 May 2021 - 17:25
Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması yapılıyor
Ekolojik nedenlerden dolayı oluşan deniz salyası İzmit Körfezi’ni etkisi altına alırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz süpürgeleri ile deniz salyasının etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.