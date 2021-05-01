15 gün diye çağırıp 5. günde kapıya koydular

Çevrim içi alışveriş sitesi Trendyol belli aralıklarla gündelik olarak çalıştırdığı öğrenciler için geçtiğimiz günlerde öğrenci çalışma programa açtı. Üniversite öğrencilerine yönelik olan çalışma programında öğrencilere, 24 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında iş olacağı duyurusu yapıldı. Tam kapanma öncesi planlarını Trendyol Öğrenci Çalışması programına göre ayarlayan yaklaşık 100 öğrenci 2 hafta çalışma ümidi ile Trendyol Çayırova deposunda ürün toplayıcılığına başladı.

1 MAYIS ARİFESİNDE TRENDYOL KAZIĞI

Trendyol Çayıraova deposu 15 gün süre ile işe çağırdığı öğrencileri 4 gün sonra kapı önüne koydu. 15 günlük program tamamlanmadan 1 Mayıs öncesi şirket öğrencilere attığı bir mesaj ile programın son bulduğunu açıkladı. Planlarını çalışma programına göre ayarlayan öğrenciler tam kapanma öncesi büyük mağduriyet yaşadı. 1 Mayıs İşçi Bayramı arifesinde öğrencileri aldatan firma tepkilere neden oldu.