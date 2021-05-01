Değirmendere ikinci yarıdaki golü ile kazandı “0-1”

Bölgesel Amatör Lig'de ilimizi temsil edecek olan takımlarımızdan Doğantepespor ile Değirmenderespor, Doğantepe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Son derece tempolu geçen antrenman maçında kazanan taraf 1-0’lık skorla Değirmenderespor oldu.

TEK GOLÜ EMRE KÜRKÜT ATTI

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, ilk 45 dakikada Doğantepe ekibinin daha organize ve daha etkili olduğu görüldü. İkinci yarıda iki takım da oyuncu değişiklikleri yaptı. 55. dakikada kullanılan taç atışında Doğantepe savunması topu uzaklaştıramadı. Değirmendere ekibinin etkili orta saha oyuncusu Emre Kürküt kazandığı topu ağlara göndermesini bildi.

İKİSİ DE DİRİ GÖRÜNDÜ

Maçta kalan sürede başka gol olmadı ve Değirmenderespor antrenman maçında Doğantepespor’u 1-0 mağlup etti. Yeşil siyahlılar bir önceki maçında da Karamürselspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Her iki takım teknik sorumlusu, Doğantepe adanı Ali Gürdal, Değirmendere ekibi adına da Metin Peken centilmence geçen maçın ardından birbirlerine başarı diledi.