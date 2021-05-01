Olay, Gebze Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Yakınlarının kavga ettiğini görenler de, sopalarını kapıp kavgaya dahil oldu. Kavga büyüyünce ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan polis ekipleri, öfkeli kalabalığı ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Taraflar, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından güçlükle sakinleştirilebildi. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
01 May 2021 - 18:42- Asayiş Güncelleme: 01 May 2021 - 18:45
Sopasını kapan kavgaya koştu! Polis güçlükle ayırdı
Gebze'de taş ve sopalarla kavga eden yaklaşık 20-25 kişilik grubu, polis ekipleri güçlükle ayırdı.
# Gebze
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.