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01 May 2021 - 18:42- Asayiş G: 01 May 2021 - 18:45

Sopasını kapan kavgaya koştu! Polis güçlükle ayırdı

Gebze'de taş ve sopalarla kavga eden yaklaşık 20-25 kişilik grubu, polis ekipleri güçlükle ayırdı.
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Olay, Gebze Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Yakınlarının kavga ettiğini görenler de, sopalarını kapıp kavgaya dahil oldu. Kavga büyüyünce ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan polis ekipleri, öfkeli kalabalığı ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Taraflar, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından güçlükle sakinleştirilebildi. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
# Gebze

01 May 2021 - 18:42 - Asayiş

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