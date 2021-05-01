Mayıs sonunda BAL’da yeni sezonun oynanacağı öngörülüyor. Ağustos sonuna kadar devam edeceği düşünülen ligin oynanması fazlası ile de arzu ediliyor. Ancak sıcak ve bunaltıcı hava şimdiden kara kara düşündürüyor.

CİDDİ ZORLUKLAR YAŞANIYOR

2020 Aralık’ta dünyayı, geçtiğimiz yıl mart ayından beridir de ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını kabus gibi çökmeye devam ediyor. Salgınla beraber, sportif anlamda da birçok sıkıntı yaşanıyor. Ulusal ve uluslararası birçok organizasyon salgın nedeniyle iptal edilirken, benzer durumlar ülkemizde de gerçekleşiyor. Futbolda, özellikle de Bölgesel Amatör Lig’de ekmek parası kazanmaya çalışanlar salgının devam ettiği süreçte ciddi zorluklar yaşıyor.

KAFALARDA DELİ SORULAR

Bölgesel Amatör Lig’deki kulüplerimizin başkanları, teknik adamları ve futbolcuları aylardır yarın ne olacağını bilmeden antrenmanlarına devam ediyor. BAL’da yeni sezonun 22 ya da 23 Mayıs'ta başlayacağı öngörülüyor. Hafta arasında konu ile ilgili yeni bir takvim sunulabilir. Bölgesel Amatör Lig’deki paydaşlar ligin oynanmasını istiyor ama kafalarında deli sorular kendilerini yoruyor.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU DA NASIL OLACAK

Özellikle sıcak hava… Karşılaşmaların yaz aylarının kuru sıcaklarında nasıl oynanacağı yönünde tedirginlik söz konusu. Doğantepespor ile Değirmenderespor arasında oynanan maç esnasında sıcaklık 25 derece dolaylarındaydı. Bu sıcaklık bile futbolcuları yakmaya yetti. Şimdiden böyleyse sentetik sahada, özellikle de Akdeniz ve Güneydoğu illerinde liglerin ne şekilde bitirileceği düşündürüyor.

İSTİYOR VE BEKLİYORLAR

İnsan ve sporcu sağlığı her şeyden önemli ancak ortada bir geçim derdi de söz konusu. En başından beri süreci yönetemeyen hatta eline yüzüne bulaştıran Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kararı merak ediliyor. Gerçek olan şu ki yeni BAL’da yer alan herkes ligin oynanmasını istiyor ve bekliyor.

ÇOK ENTERESAN BİR SÜREÇ

Onlar, bu tür sıkıntılara katlanmaya hazır. 17 Mayıs'a kadar tam kapanmanın yaşanacağı ülkemizde kulüpler antrenmanlarına çekinerek, kafalarında soru işaretleri ile yapmaya gayret ediyor. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edenler çok enteresan bir süreçten geçmeye de devam ediyor. Bakalım ilerleyen süreç karşımıza neler getirecek.