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02 May 2021 - 09:07- Gündem G: 02 May 2021 - 09:09

Büyükşehir, 17 günlük kapanmada 100 bin koli dağıtıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı süreçte,  kapanan işyerlerinde çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlarımıza 100 bin erzak kolisi dağıtıyor.  

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 Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vakit kaybetmeden bir yandan salgınla mücadele sürecini başlatmış, bir yandan da kısıtlamalardan etkilenen vatandaşlara yardım kampanyasını hayata geçirmişti. Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı süreçte de Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yardım kolisi dağıtmaya devam ediyor.

 

AİLELERE DESTEK

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla hâlihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçildi. Salgının başladığı ilk günden beri vatandaşların mağdur olmaması için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma süresince de vatandaşlara erzak kolisi dağıtıyor.

 

100 BİN KOLİ

Salgın sürecinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar Kocaeli genelinde binlerce aileye erzak desteği verildi. Bu kapsamda geçici olarak kapanan işyeri esnafına, kapanan işyerlerinde çalışanlara, geçici olarak ekonomik zorluk çekenlere ve Covid 19 salgınından dolayı evinde karantina altında olan vatandaşlara binlerce erzak kolisi dağıtıldı. Tam kapanma döneminde de devam eden bu hizmet ile 100 bin adet erzak kolisi dağıtımı hedefleniyor.

# covid-19, Kocaeli, Büyükşehir, destek, yardım

02 May 2021 - 09:07 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

M. Hocaoğlu - Erzak kolileri nerden kaç paraya alındı içinde ne var. Duyum o ki mhp akapeli ortaklar bu işi organize etti Anladın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 10:28
01

Tekin 41 - VER YANDASA VEEEER.GECEN YILDA DINLEDIK BU PLAGI.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 10:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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