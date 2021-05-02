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02 May 2021 - 09:25- Spor G: 02 May 2021 - 09:27

Bitirin şu işi… Play-Off’a kafamız rahat gidelim

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor sezonun 35. maçında Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.  Yeşil siyahlılar bugünkü maçtan 1 puanla ayrılsa bile diğer maçların sonucuna bakmadan play-off biletini cebine koymuş olacak.

SAKAT VE CEZALI YOK

2. Lig Beyaz Grup’ta oynadığı 34 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 de yenilgi elde eden Kocaelispor topladığı 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Yeşil siyahlılar 35. maçında Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ekibimizde sakat ve cezalı bulunmazken Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay bu karşılaşmada da kulübedeki yerini alamayacak.  

KADRO DEĞİŞMEYECEK

Bu maçın hazırlıklarını Brunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla tamamlayan ve maçı bekleyen Kocaelispor’a ilk 5 için 1 puan yetiyor. Ancak Kocaelispor’da hedef maçı kazanmak ve grubu 3. sırada bitirerek Play-Off’ta saha avantajını eline geçirmek. Son maçında 4-1 kazanılan Hacettepe maçının kadrosu ile sahadaki yerini alması beklenen yeşil siyahlıların kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Numan ve Musa Nizam, önlerinde Yılmaz ve Murat Cem, sağda Benhur, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede İrfan ve ileride ise Batuhan er 11'i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

OKTAY POP VE İHSAN FURKAN DENİZ’İN TAKIMI

Kocaelispor’un eski futbolcularından, İzmitli orta saha oyuncusu Oktay Pop ile Altay ile 2016’da oynanan final maçında rakibimiz olan İhsan Furkan Deniz’in de formasını giydiği Zonguldak Kömürspor ligde kalmayı henüz garantilemiş değil. 34 maç sonunda topladığı 33 puanla 12. sırada yer alan Batı Karadeniz ekibi kalan 2 maçtan 1 puan çıkardığı takdirde işini garanti altına alacak. Zonguldak ekibi sezonun son maçında Afyon’a konuk olacak.

HAKEM ANTALYA’DAN

Zonguldak Kömürspor bir taraftan Kocaelispor maçını oynarken diğer yandan dikkati Gümüşhanespor'un, Çorum Futbol Kulübü ile oynayacağı maçta olacak. Devrek ilçe Stadı'nda saat 15'te başlayacak ve Misli.com’dan canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşmayı Antalya'dan Ömer Faruk Turtay yönetecek.

ERZİNCAN KAZANMAK ZORUNDA

Play-Off hattındaki diğer takımların da maçları oldukça zorlu. Hekimoğlu, düşmeme mücadelesi veren Velimeşe’yi ağırlayacak, Sarıyer, namağlup lider Manisa’yı konuk edecek, Ankara Demirspor ise Erzincan deplasmanına çıkacak. Erzincan maçı kazanırsa play-off umutlarını son haftaya taşımış olacak.

02 May 2021 - 09:25 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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