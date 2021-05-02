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02 May 2021 - 09:35- Gündem G: 02 May 2021 - 09:40

Büyükşehir’den çayır sineği ile ilgili açıklama  

Büyükşehir Belediyesi, mevsimsel olarak görülen ve sivrisinek ile karıştırılan çayır sineği ile ilgili açıklamada bulundu.  

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Biçimsel olarak sivrisineklere benzeyen çayır sinekleri, vatandaşlar tarafından hastalık taşıyıcı olduğu zannedilerek tedirginliğe sebep olabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama yapılarak, vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum olmadığı belirtildi.

 

SOKUCU İĞNELERİ OLMADIĞINDAN KAN EMEMİYORLAR

Çayır sinekleri, ilkbahar ve yaz aylarında genellikle akarsu kenarlarındaki çayırlıklar ve fundalıklar ile ormanlar gibi nemli ve gölgeli yerlerde bulunurlar. Sokucu iğneleri olmadığından kesinlikle sokamaz ve kan ememezler. Dere kıyıları, bostanlar, sebze bahçeleri gibi sık bitki örtüsüyle kaplı sulak yerlerde yaşadıkları için bostan sineği ya da dere sineği adıyla anılan bu sinekler sivrisineklere çok benzer.

 

SİVRİSİNEKLER İLE AKRABALIKLARI YOK

Çayır sineklerinin gövdeleri ve bacakları sivrisineklerinki gibi ince ve uzundur. Türlerden çoğunda da gene sivrisineklerinkini andıran bir çift uzun ve saydam kanat bulunur. Oysa bütün benzerliklerine karşın bostan sinekleri ile sivrisinekler arasında yakın bir akrabalık ilişkisi yoktur. Yaklaşık 5.000 türü olan bu sinekler, karasinek, sivrisinek gibi bütün sinekleri içeren çiftkanatlılar (Diptera)  takımı içinde sivrisineklerden ayrı bir familya oluşturur.

 

HASTALIK TAŞIMIYORLAR

Bostan sinekleri sivrisinekler gibi hastalık taşımaz; bununla birlikte bu türlerin dişisi yumurtalarını bitkilerin arasına bırakır ve yumurtadan çıkan larvalar toprağın içine yerleşerek bitki kökleriyle beslenir. Böylece bostanlara, sebze bahçelerine, hatta bazen ekinlere büyük zarar verirler.

 

MEVSİMSEL OLARAK ÇOK GÖRÜLMELERİ NORMAL

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çayır sineklerinin sivrisineklere benzemelerine rağmen sivrisineklerle hiçbir akrabalıklarının olmadığı belirtildi. Sivrisineklerin sokucu-emici ağız yapısına sahip olmalarına rağmen çayır  sineklerinin ağız yapılarının yalayıcı-emici olduğu söylenerek,  çayır  sineklerinin sivrisinekler gibi hastalık taşıyıcı özelliklerinin olmadığı açıklandı. Daha çok ilkbaharın ve sonbaharın yağışlı geçtiği dönemlerde ortaya çıkan çayır sineklerinin, son zamanlarda yağışların yoğun olması nedeniyle fazla görülmesinin normal olduğu belirtilerek, ısırma, sokma, kan emme gibi bir durum söz konusu olmadığı için vatandaşların rahatsızlık duymalarına gerek olmadığı vurgulandı.
# Kocaeli, Büyükşehir

02 May 2021 - 09:35 - Gündem

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