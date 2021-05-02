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02 May 2021 - 09:46- Gündem G: 02 May 2021 - 09:48

Acı haberi MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23) acı haberi, memleketi Kütahya'nın Emet ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Şehit Asan'ın evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı.
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Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda şehit olan 3 yıllık Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın acı haberi, Kütahya’nın Emet ilçesinde oturan annesi Havva Asan ve yakınlarına ulaştı. Anne Asan, oğlunun şehit olduğu haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Şehit Asan’ın evi ve sokağına itfaiye ekiplerince Türk bayrakları asıldı.

Bir süre önce vefat eden baba Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın bugün uçakla Kütahya Zafer Havaalanına getirilerek, Emet ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayınladığı başsağlığı mesajında “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerine yer verdi.

02 May 2021 - 09:46 - Gündem

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