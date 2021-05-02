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02 May 2021 - 10:05- Gündem G: 02 May 2021 - 10:07

Kısıtlamada Körfez İlimtepe yolunda çalışma yapıldı

Büyükşehir ekipleri Körfez İlimtepe yolunda yama asfalt ile yoldaki bozuk kısımlar onararak kış boyunca yağmur suyu kanallarında oluşmuş birikintiler temizledi
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Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında normal günlerde trafik ve yaya yoğunluğu sebebiyle yapılamayan işler kısıtlama günlerinde yapılmaya başlandı. Körfez İlimtepe yolunda yama asfalt çalışması yapan ekipler, yol boyunca bozulan kısımlarda bozulmalar onarıldı.

17 GÜN BOYUNCA EKİPLER YOLLARDA

17 günlük tam kapsamlı sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Büyükşehir Belediyesi, 17 gün boyunca 22 ekiple asfalt serimi ve yama çalışması yapacak. 18 noktada Büyükşehir Belediyesinin idari ekipleri; 91 ayrı noktada ise müteahhit firmaların ekipleri asfalt serimi ve yama çalışması yapacak. Kent genelinde yollarda onarım ve tamirat çalışmaları yürütülecek.

YOLDAKİ BOZULMALAR ONARILDI

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yolların daha modern ve konforlu olabilmesi için çalışmalarını sürdürürken yollarda meydana gelen deformelere yapılan asfalt yama çalışmaları ile müdahale edildi. Körfez İlimtepe yolunda oluşan bozulmaları trimer kazı makinesi ile kazıyan Büyükşehir Belediyesi Fen işleri ekipleri, yama asfalt ile yoldaki bozuk kısımları onardı. Yolda ayrıca kış boyunca yağmur suyu kanallarında oluşmuş birikintiler temizlendi.
# Büyükşehir, Körfez

02 May 2021 - 10:05 - Gündem

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