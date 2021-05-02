Başkan Büyükakın, “Caddemiz yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ışıl ışıl olacak’’  

Bir kilometrelik Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi’ndeki üst yapı çalışmalarını yerinde denetleyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya’dan çalışmanın geldiği son durum hakkında bilgi aldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve ilgili teknik personellerin de hazır bulunduğu inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Gölcük Kavaklı sahilimizdeki bu çalışmamız tamamladığında dekoratif aydınlatmaları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ışıl ışıl olacak. Kavaklı Caddesi’nde Gölcüklü ve Kocaelili hemşerilerimizin nefes alacağı bir yer olacak.” dedi.

“ON İKİ METRE GENİŞLİĞE ÇIKARTILACAK”

Vatandaşların yürüyüş yapabildiği, bisiklet sürebildiği ferah ve aydınlık bir hale gelecek olan Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi’ndeki yol ve üst yapı çalışmasıyla sekiz metre genişliğindeki cadde on iki metre genişliğe çıkartılacak. “Bisiklet yolu ile birlikte 20 metre platform genişliğine sahip olacak caddede 2,5 metre genişliğinde 2 bin 250 metrekare bisiklet yolu da halkımızın kullanımına sunacağız” diyen Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak iki yılda ulaşım alanında 43 eser ve hizmet ile 694 Milyon TL’lik projemizi tamamladık. 846 Milyon TL değerinde 44 projemizin de yapımına ise devam ediyoruz” ifadelerini sarf etti.

38 ESER VE HİZMET İLE 337 MİLYON TL’LİK PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK

İnceleme sonrası yaptığı açıklamaya “İki yılda çevre ve şehircilik alanında kentimizde 38 eser ve hizmet ile 337 milyon TL’lik proje gerçekleştirdik” diyerek devam Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “100 Milyon TL bütçeyle 22 eser ve hizmetimizin yapımına da devam ediyoruz. Yolumuza ve hizmetlerimize durmadan devam ediyoruz. Şehrimizin her noktasında hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Halkımızın bizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Sahadan gelen taleplere göre yatırım ve projelerimize yön veriyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise, “Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi’ndeki bu güzel proje için Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu çalışma tamamlandığında Gölcüklü hemşerilerimiz huzur ve mutlu bir şekilde burada güzel vakit geçirebilecekler” dedi.