Oto galericiler için yönetmelik değişti

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyeti yapan iş yerleri ile ilgili 9 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelikle ilgili değişiklikler yapıldı. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce aranması gereken koşulları yeniden düzenledi.
TAŞINMAZ TİCARETİ
Yeni düzenlemelere göre taşınmaz ticareti, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, motorlu araç eksperleri, motorlu kara taşıtı kiralama yapan iş yerleri, eğlence yerleri ve enerji sanayii işyerlerine getirilen yeni yükümlülükleri tamamlama süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.
EVRAKLARIN TAMAMLANMASI
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından duyuru yapıldı. Duyuruda, konuyla ilgili olarak faaliyet gösteren iş yeri sahiplerinin ilgili evraklarını tamamlamak üzere İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.